Зеленский объяснил, почему Украина использовала боевые дроны в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные страны использовали беспилотник Bayraktar в ответ. По его словам, ВСУ используют все имеющиеся вооружения для защиты суверенитета страны.

«Украина защищает свою территорию и свой суверенитет согласно обязанности и присяге каждого, кто служит сегодня, кто защищает украинскую государственность. Мы не наступаем, мы только отвечаем», — сказал он во время встречи со СМИ в Одессе.

По мнению Зеленского, украинские военные не нарушают договоренности о режиме прекращения огня.

«Именно в этом формате и будет действовать Украина», — добавил политик.

Беспилотные летательные аппараты, по его словам, страна использует только для защиты.

«Когда украинская армия чувствует, что нужно защищать свою землю, она так и делает. И в дальнейшем она будет действовать именно по этому принципу», — заметил Владимир Зеленский.

На этой неделе ВСУ впервые применили в Донбассе турецкие беспилотники Bayraktar. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если Турция будет поставлять Украине боевые дроны, то ситуация на линии соприкосновения в Донбассе дестабилизируется.