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    29 октября 2021, 19:58

    Зеленский объяснил, почему Украина использовала боевые дроны в Донбассе

    Президент Украины Зеленский: ВСУ используют беспилотники в Донбассе для защиты

    Ольга Назаркина

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные страны использовали беспилотник Bayraktar в ответ. По его словам, ВСУ используют все имеющиеся вооружения для защиты суверенитета страны.

    Зеленский объяснил, почему Украина использовала боевые дроны в Донбассе

    «Украина защищает свою территорию и свой суверенитет согласно обязанности и присяге каждого, кто служит сегодня, кто защищает украинскую государственность. Мы не наступаем, мы только отвечаем», — сказал он во время встречи со СМИ в Одессе.

    По мнению Зеленского, украинские военные не нарушают договоренности о режиме прекращения огня.

    «Именно в этом формате и будет действовать Украина», — добавил политик.

    Беспилотные летательные аппараты, по его словам, страна использует только для защиты.

    «Когда украинская армия чувствует, что нужно защищать свою землю, она так и делает. И в дальнейшем она будет действовать именно по этому принципу», — заметил Владимир Зеленский.

    На этой неделе ВСУ впервые применили в Донбассе турецкие беспилотники Bayraktar. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если Турция будет поставлять Украине боевые дроны, то ситуация на линии соприкосновения в Донбассе дестабилизируется.