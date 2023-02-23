Мир 23 февраля 2023, 13:27 «Держится лучше ожидаемого». Минфин США признал тщетность санкций против России Глава Минфина США Йеллен: экономика РФ после санкций держится лучше ожидаемого Pxhere

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Экономика России после американских санкций по ряду показателей держится лучше, чем ожидалось, признала глава Минфина США Джанет Йеллен на пресс-конференции в Индии. Американского министра процитировал ТАСС.

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«По некоторым показателям российская экономика держится лучше, чем можно было изначально ожидать», — заметила она.

При этом Йеллен все равно уверена, что санкции США имели «значительный эффект». Она утверждает, что Россия якобы сталкивается со значительным дефицитом бюджета и «не получает того, что ей нужно».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель тоже вынужден был признать, что прошлый год был «неплохим» для российской экономики.