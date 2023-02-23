23 февраля 2023, 13:27
«Держится лучше ожидаемого». Минфин США признал тщетность санкций против России
Глава Минфина США Йеллен: экономика РФ после санкций держится лучше ожидаемого
Экономика России после американских санкций по ряду показателей держится лучше, чем ожидалось, признала глава Минфина США Джанет Йеллен на пресс-конференции в Индии. Американского министра процитировал ТАСС.
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«По некоторым показателям российская экономика держится лучше, чем можно было изначально ожидать», — заметила она.
При этом Йеллен все равно уверена, что санкции США имели «значительный эффект». Она утверждает, что Россия якобы сталкивается со значительным дефицитом бюджета и «не получает того, что ей нужно».Глава американского Минфина прибыла в индийский Бангалор на встречу министров финансов ряда стран G20.Между тем президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию 21 февраля, констатировал, что страна не просто выдержала шквал западных санкций, а смогла выйти на новый цикл роста экономики. В нелегком 2022 году экономический спад наблюдался только во втором квартале, а после начался рост. Снизился уровень безработицы, рынок стал комфортнее, появились возможности для прорыва в ряде сфер.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель тоже вынужден был признать, что прошлый год был «неплохим» для российской экономики.
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