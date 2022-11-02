Мир 02 ноября 2022, 16:16 Часть поставляемого Украине оружия оказалась на черном рынке — СМИ ABC: часть поставляемого Украине оружия оказалась на черном рынке Викимедиа

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Некоторое оружие, которое Запад поставляет киевскому режиму, всплывает потом на черном рынке. Об этом сообщила испанская газета ABC.

Издание написало о поставках Финляндией военной помощи Украине, о части из которой не было информации из соображений нацбезопасности. Газета заявила, что из-за отсутствия прозрачности возникли контрпродуктивные последствия. Например, комиссар Центральной уголовной полиции Финляндии Кристер Альгрен подтвердил, что часть отправленного оружия для Украины могла достаться преступным группировкам.

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Кроме того, на прошлой неделе Госдепартамент анонсировал планы по усилению контроля над распространением на Украине поставляемого Западом оружия. Это нужно, для того чтобы оно не попало на черный рынок. Также опасения в связи с поставками оружия киевскому режиму высказали в Европоле и Интерполе.

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Авторы издания высказали мнение, что образ коррупции на Украине, возможно, плохо скажется на европейских инвестициях, которые нужны для восстановления страны. Кроме того, это может негативно повлиять на процесс вступления Украины в Евросоюз.

Ранее 2 ноября стало известно, что Италия решила не активировать новый пакет военной помощи киевскому режиму.