Появились данные об ударах по ТЭС под Винницей и двум объектам во Львовской области | 360°

Мир 11 октября 2022, 13:25 Поделиться Telegram

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Viber Появились данные об ударах по ТЭС под Винницей и двум объектам во Львовской области Депутат Львовского горсовета сообщил о взрывах на двух объектах энергетики в регионе РИА Новости

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Винницкая область частично осталась без света. По данным местных СМИ, днем произошли новые удары по Ладыжинской ТЭС, сообщило РИА «Новости». Ранее пресс-служба станции сообщила, что на объекте зафиксировали повреждения энергетического оборудования.

Во Львовской области также появились сообщения об ударе по объекту энергетики. депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

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«Известно о трех взрывах на двух объектах энергетики во Львовской области. Информации о пострадавших пока не проходило. В области сохраняется воздушная тревога длится», — написал он в своем Telegram.

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Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о том, что в результате массированного ракетного удара повреждения получили 11 важных объектов в Киеве и еще восьми областях страны.

Сегодня украинские СМИ сообщали о воздушной тревоге в ряде регионов. Появлялись данные о взрыве в Павлограде Днепропетровской области.

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