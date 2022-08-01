Украина не имеет права требовать от России возврата части материального имущества Советского Союза, поскольку сама подписала соглашение об отказе от зарубежных активов взамен на снятие необходимости выплачивать внешний долг. Об этом «360» сообщил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Никаких оснований нет. Пристайко пусть изучает материальную часть. Есть соглашение, так называемый нулевой вариант, подписанный министром Украины Масолом и председателем национального банка, который зафиксировал отказ от погашения внешнего долга в обмен на отказ от всех зарубежных активов Украины. Ну, сказал и сказал. Документальных оснований нет для этого», — заявил Азаров.

Ранее с подобным заявлением выступил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко. По его словам, часть помещений в Великобритании незаконно зарегистрирована на Россию.

При этом дипломат подчеркнул, что Украина подписала соглашение об отказе от зарубежных активов, но не ратифицировала документ.