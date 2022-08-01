Посол Украины потребовал от России вернуть часть имущества СССР

Украина потребовала от России вернуть треть заграничного имущества СССР, которое отошло к стране после развала СССР. Об этом изданию «Суспiльне Новини» сообщил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.

По словам дипломата, некоторые помещения в Великобритании незаконно зарегистрированы на Россию.

«Советская собственность осталась России, когда она взяла на себя все долги СССР. Украина согласилась с этим, но не ратифицировала документ», — заявил посол.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ полностью рассчиталась по всем советским долгам, а Украина до сих пор не передала России ее заграничное имущество, которое осталось со времен СССР.