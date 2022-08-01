Посол Украины потребовал от России вернуть часть имущества СССР
Посол Украины Пристайко потребовал от РФ вернуть треть заграничного имущества СССР
Украина потребовала от России вернуть треть заграничного имущества СССР, которое отошло к стране после развала СССР. Об этом изданию «Суспiльне Новини» сообщил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.
По словам дипломата, некоторые помещения в Великобритании незаконно зарегистрированы на Россию.
«Советская собственность осталась России, когда она взяла на себя все долги СССР. Украина согласилась с этим, но не ратифицировала документ», — заявил посол.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ полностью рассчиталась по всем советским долгам, а Украина до сих пор не передала России ее заграничное имущество, которое осталось со времен СССР.