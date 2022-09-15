Боррель заявил о желании части европейцев прекратить поддержку Украины | 360°

Мир 15 сентября 2022, 11:46 Поделиться Telegram

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Viber Боррель заявил о желании части европейцев прекратить поддержку Украины Глава евродипломатии Боррель: часть ЕС захотела прекратить поддержку Украины РИА «Новости»

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Часть европейского общества устала от поддержки Украины и хочет прекратить ее, поскольку активные боевые действия способствуют кризисной ситуации и повышению цен. Об этом испанской газете El Mundo сообщил верховный представитель ЕС по политике безопасности и иностранным делам Жозеп Боррель.

«Часть общества Евросоюза устала от боевых действий, не всем удается выдержать повышение цен, не всем нравится ощущать на себе последствия. Но мы должны оставаться стойкими и бороться с такими мыслями», — сказал он.

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Боррель подчеркнул, что главной целью кампании Евросоюза является лишение России потенциала в рамках спецоперации на Украине.

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«Мы обязаны выдержать все испытания, недопустимо давать слабину. Я не хочу боевых действий, но если Россия победит на поле боя, то дипломатия застрянет», — заявил глава евродипломатии.

Ранее Боррель заявил, что основной целью поддержки Украины является скорейшее завершение конфликта и установление мира.

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