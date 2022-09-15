Боррель заявил о желании части европейцев прекратить поддержку Украины | 360°

Все новости

Важное

15 сентября 2022, 12:29

Путин заявил о многовекторном развитии отношений России и Ирана

Власть

15 сентября 2022, 12:27

Лавров выступит на заседании Генассамблеи ООН

Реклама

Эксклюзив

15 сентября 2022, 12:19

Путин и Си Цзиньпин наметят ключевые направления для сотрудничества в экономической сфере на полях ШОС

Здоровье

15 сентября 2022, 12:16

Впервые с марта количество новых случаев COVID-19 превысило 55 тысяч

Подмосковье

15 сентября 2022, 12:08

Фермерам Подмосковья напомнили о симптомах бруцеллеза и гриппа птиц

Общество

15 сентября 2022, 12:05

Названа дата похорон главного редактора «Комсомольской правды» Сунгоркина

Эксклюзив

15 сентября 2022, 12:03

Политолог объяснил глупость плана ЕС и США давить на страховщиков судов с российской нефтью

Подмосковье

15 сентября 2022, 12:02

Жителей Подмосковья пригласили на фестиваль показов электротеатра «Станиславский»

Мир

15 сентября 2022, 12:00

Власти Кривого Рога подорвали дамбу из-за подъема воды в Ингульце

Мир

15 сентября 2022, 11:46

Боррель заявил о желании части европейцев прекратить поддержку Украины

Глава евродипломатии Боррель: часть ЕС захотела прекратить поддержку Украины

Читать 360tv в

Часть европейского общества устала от поддержки Украины и хочет прекратить ее, поскольку активные боевые действия способствуют кризисной ситуации и повышению цен. Об этом испанской газете El Mundo сообщил верховный представитель ЕС по политике безопасности и иностранным делам Жозеп Боррель.

«Часть общества Евросоюза устала от боевых действий, не всем удается выдержать повышение цен, не всем нравится ощущать на себе последствия. Но мы должны оставаться стойкими и бороться с такими мыслями», — сказал он.

Реклама

Боррель подчеркнул, что главной целью кампании Евросоюза является лишение России потенциала в рамках спецоперации на Украине.

Реклама

«Мы обязаны выдержать все испытания, недопустимо давать слабину. Я не хочу боевых действий, но если Россия победит на поле боя, то дипломатия застрянет», — заявил глава евродипломатии.

Ранее Боррель заявил, что основной целью поддержки Украины является скорейшее завершение конфликта и установление мира.

Евросоюз

Украина

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама