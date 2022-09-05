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Боррель назвал первостепенную цель поддержки Украины

Глава евродипломатии Боррель назвал завершение кризиса на Украине главной целью поддержки

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По завершении Совета ассоциации Евросоюз-Украина верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал скорейшее завершение кризиса в республике первостепенной целью поддержки. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам евродипломата, речь идет о завершении конфликта «с соблюдением суверенитета Украины». Евросоюз продолжит оказывать поддержку киевскому режиму в сфере финансов, политики, а также в военном и гуманитарном аспектах.

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Боррель отметил, что в планах ЕС — построить «современную, демократическую, независимую и процветающую Украину».

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Ранее Боррель заявил, что ЕС проигрывает в «битве нарративов» по ситуации на Украине. Он напомнил, что в марте 140 стран — членов Генеральной ассамблеи ООН одобрили резолюцию, которая осуждала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Евросоюз

Украина

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