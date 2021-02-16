Часть доз американской вакцины Pfizer выбросят в Японии из-за конструкции флакона

Американскую вакцину от коронавируса Pfizer производят во флаконах по шесть доз. Конструкция банки не позволяет набрать только пять из них в обычный шприц. Японским медикам придется выбросить остатки. Особые шприцы достать не так просто.

«Закупить нужное количество этих особых шприцев нелегко, их по всему миру предлагают не так много. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими производителями», — приводит ТАСС слова генерального секретаря японского Кабмина Кацунобу Като.

По его словам, оставшуюся во флаконе шестую дозу медикам приходится выбрасывать. Като отметил, что заказанной партией Pfizer можно будет привить около 60 миллионов человек, хотя изначально японские власти рассчитывали на 72 миллиона.

Накануне Минздрав Японии одобрил американскую вакцину Pfizer. Масштабная прививочная кампания начнется в среду, 17 февраля. Препарат сначала получат около четырех миллионов медиков и социальных работников. Потом будут прививать японцев старше 65 лет. После этого к вакцинации присоединятся люди с хроническими болезнями. В мае укол сможет сделать любой житель Японии.