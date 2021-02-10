Pfizer наживается на пандемии. Миллионы японцев могут не получить вакцину из-за особенных шприцов

Япония заказала у Pfizer 144 миллиона доз вакцины с расчетом на 72 миллиона человека. Каждый флакон вмещает в себя шесть доз, но как оказалось, последнюю из них можно получить лишь при использовании специального шприца, которым в Японии почти не пользуются. Из-за этого 12 миллионов человек могут остаться без вакцины.

О том, что с вакцинацией населения могут возникнуть проблемы, сообщил министр здравоохранения Норихиса Тамур. Он объяснил, что в январе власти заказали дозы прививок на 72 миллиона человек, исходя из предположения, что каждый флакон может обеспечить шесть уколов. Как пишет Japan Times, позже выяснилось, что для изъятия шестой дозы нужен специальный шприц. В Японии они имеются, но их недостаточно. Если использовать для изъятия другие шприцы, то получится достать только пять доз вакцины.

«Шприцы, используемые в Японии, рассчитаны только на пять доз. Мы будем использовать все имеющиеся у нас шприцы, на которые можно набрать шесть доз, но этого, конечно, будет недостаточно», — сказал Тамура во вторник.

Если власти не предоставят учреждениям специализированные шприцы, то вакцин хватит только для 60 миллионов человек. Правительство уже попросило производителей медицинского оборудования увеличить их производство.

В прошлом месяце США и страны ЕС также столкнулись с дефицитом таких шприцов.

На случай, если нарастить производство не получится, японские власти планируют обсудить с Pfizer увеличение количества будущих поставок вакцины. Для компании такой исход играет только на руку — еще больше заработка.

Интересно, что Pfizer поместили в свои флаконы шесть доз вакцины, но в труднодоступном ключе. Это можно назвать еще одним способом наживания на пандемии. Ведь каждая страна, сделавшая оплошность в расчетах и столкнувшаяся с дефицитом шприцов, будет вынуждена заказать у компании дополнительную партию вакцины.

Сейчас вакцина Pfizer находится на рассмотрении японского министерства здравоохранения. Ожидается, что она получит одобрение 15 февраля. Если это произойдет, то правительство начнет вакцинацию с 17 февраля.

Первыми прививку получат от 10 000 до 20 000 медицинских работников, состояние которых будет тщательно контролироваться для выявления любых побочных эффектов. С середины марта ее сделают еще 3,7 миллиона медицинских работников.

Вакцинация 36 миллионов человек в возрасте 65 лет и старше начнется не раньше начала апреля. Чуть более восьми миллионов человек с уже существующими заболеваниями и 7,5 миллиона человек в возрасте 60-64 лет также будут иметь приоритет. Основное население — люди в возрасте от 16 до 59 лет — получат заветные уколы не раньше июля.