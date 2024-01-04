Мир 04 января 2024, 19:05 Часовня УПЦ сгорела в Винницкой области УПЦ: вандалы сожгли часовню в Винницкой области ГУ ДСНС України

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Часовня святого великомученика Димитрия Солунского в Винницкой области Украины полностью сгорела после поджога вандалами. Об этом сообщили на сайте канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

«В селе Чернявка Оратовского благочиния Тульчинской епархии УПЦ вандалы подожгли часовню святого великомученика Димитрия Солунского, которая находилась на территории кладбища», — указали в публикации.

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По данным Союза православных журналистов, неизвестные устроили поджог часовни 3 января около 22:30 по московскому времени. Строение сгорело полностью до приезда пожарной службы. Другие подробности не приводились.

Пожар полностью уничтожил храм преподобного Иова Почаевского в селе Милиево Черновицкой области. Здание поджег 34-летний житель села Испас. По какой причине он совершил преступление, не сообщалось.