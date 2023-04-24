24 апреля 2023, 12:04
Храм УПЦ сгорел в Черновицкой области после поджога
Украинская православная церковь сообщила об поджоге храма в Черновицкой области
Пожар полностью уничтожил храм преподобного Иова Почаевского в селе Милиево Черновицкой области. Причиной возникновения огня стал поджог. Об этом сообщил информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви со ссылкой на региональную епархию.
Представители церкви пояснили, что сгоревшее здание имело все признаки поджога. Заявление священников подтвердили в полиции. Правоохранители в рамках расследования уголовного дела задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний житель сила Испас. По какой причине он пошел на этот шаг, не сообщается.
Реклама
Храм преподобного Иова Почаевского возвели в селе Милиево после того, как сторонники раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата захватили церковь имени преподобной Параскевы Сербской в 2004 году.
Сторонники новой Православной церкви Украины в конце прошлой недели захватили Покровский храм в Киевской области. По словам священников, вандалы вынесли из здания церковную литературу и вывезли в неизвестном направлении.
Поджоги
Пожары
Религия
Украина
Реклама
Реклама