Мир 24 апреля 2023, 12:04 Храм УПЦ сгорел в Черновицкой области после поджога Украинская православная церковь сообщила об поджоге храма в Черновицкой области Украинская православная цервковь

Читать 360tv в

Пожар полностью уничтожил храм преподобного Иова Почаевского в селе Милиево Черновицкой области. Причиной возникновения огня стал поджог. Об этом сообщил информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви со ссылкой на региональную епархию.

Представители церкви пояснили, что сгоревшее здание имело все признаки поджога. Заявление священников подтвердили в полиции. Правоохранители в рамках расследования уголовного дела задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний житель сила Испас. По какой причине он пошел на этот шаг, не сообщается.

Реклама

Храм преподобного Иова Почаевского возвели в селе Милиево после того, как сторонники раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата захватили церковь имени преподобной Параскевы Сербской в 2004 году.

Сторонники новой Православной церкви Украины в конце прошлой недели захватили Покровский храм в Киевской области. По словам священников, вандалы вынесли из здания церковную литературу и вывезли в неизвестном направлении.