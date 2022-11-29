Мир 29 ноября 2022, 03:59 Бывший замгенсека НАТО назвал условие для войны Запада с Россией Бывший замгенсека НАТО Коберацкий: поставки Patriot Киеву равнозначны войне Запада с РФ Unsplash

Читать 360tv в

Поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot украинской стороне будут фактически означать начало войны блока НАТО и России, считает бывший заместитель генерального секретаря альянса по операционным вопросам Адам Коберацкий. Его слова привела газета Super Express.

«Нельзя допустить переброску элементов системы ПРО НАТО на Украину, поскольку это привело бы альянс де-факто к войне с Россией», — отметил чиновник.

Реклама

По мнению Коберацкого, разговоры о поставках вооружений для нужд ВСУ — это «политический цирк». Они не имеют отношения к обеспечению безопасности. Собеседник издания раскритиковал предложение президента Анджея Дуды, предложившего передать Patriot Польше, если системы не заберет Украина.

Реклама

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила о договоренности с польской стороной о патрулировании воздушного пространства самолетами Eurofighter, а также размещении в республике Patriot. Однако премьер Польши Матеуш Моравецкий предложил передать вооружение Киеву.

Ранее российский посол Олег Степанов заявил, что западные страны игнорируют факты размещения военных ВСУ в школах и больницах. При этом они говорят об атаках на украинскую инфраструктуру. Так они пытаются «демонизировать» Россию, а Украину выставить жертвой агрессии.