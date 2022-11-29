Мир 29 ноября 2022, 03:17 Канада игнорирует факты размещения военных ВСУ в школах — посол РФ Посол России Степанов: Канада игнорирует факты размещения военных ВСУ в школах РИА «Новости»

Читать 360tv в

Канадские власти предпочитают игнорировать факты, свидетельствующие о размещении украинских солдат на объектах социальной инфраструктуры, в том числе в школах и больницах. Об этом заявил посол России в Оттаве Олег Степанов, его слова привел ТАСС.

«В канадской практике принято это так интерпретировать, что это Россия просто бьет по школам, но они никогда не признают, что в этих школах оборудованы огневые точки и там стоит техника», — пояснил дипломат.

Реклама

Он подчеркнул, что эта тема поднималась в общении с представителями других западных стран. Однако другие государства продолжают цинично «демонизировать» Россию, указывая на атаки по инфраструктуре.

Реклама

После начала спецоперации на Украине США и другие страны ввели санкции против России. Параллельно они поставляют вооружение для нужд ВСУ, а также тренируют украинских бойцов в рамках миссии НАТО в Европе.

Кроме того, европейские государства хотят ввести потолок цен на российскую нефть, чтобы оказать давление на экономику РФ. Но пока им не удалось договориться по этому вопросу, переговоры зашли в тупик из-за разногласий Польши, Мальты, Греции и прибалтийских государств.