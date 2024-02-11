Мир 11 февраля 2024, 03:28 Американский врач нашел у Байдена признаки прогрессирующей деменции Врач Макари указал на симптомы прогрессирующей деменции у Байдена РИА «Новости»

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У американского президента Джо Байдена видны все симптомы прогрессирующей возрастной деменции, которая в настоящая время неизлечима. Об этом заявил профессор университета Джона Хопкинса, хирург Марти Макари в беседе с телеканалом Fox News.

«Снижение когнитивных способностей (Байдена — прим. ред.) происходит прямо на наших глазах. Очень заметна разница между тем, как он работает сегодня, по сравнению, скажем, с пятью годами назад. И это действительно печально», — сказал профессор.

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Макари объяснил, что любой человек может ошибаться и путать слова, однако случай с Байденом отличается от простых оплошностей. Провалы в памяти и сниженная скорость речи прогрессируют слишком быстро. Это вызывает беспокойство, по мнению врача.

«Это очевидная возрастная деменция», — сказал медик.

Ранее Байден опроверг утверждение о своих проблемах с памятью. Он заявил, что с его умственными способностями все в порядке. Однако в той же речи снова сделал грубую ошибку и назвал президента Египта Абделя Фаттаха Саида Хусейна Халил ас-Сиси лидером Мексики.