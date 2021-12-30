Бывший военный переводчик из США рассказал, как именно задержали Саддама Хусейна
Американские военные использовали усыпляющий порошок, чтобы задержать президента Ирака Саддама Хусейна. Об этом иракский переводчик, пожелавший остаться неназванным, рассказал РИА «Новости».
Собеседник агентства сказал, что он участвовал в операции по поимке Хусейна — сопровождал американских военных. Тем, кто вызвался помочь обнаружить Хусейна и рассказать о его местонахождении, власти США пообещали несколько миллионов долларов, и через восемь месяцев это место нашли, выследив человека, который прислуживал бывшему лидеру Ирака.
В укрытие Хусейна направили десант, но самого переводчика не пустили, потому что у него не было противогаза.
«Оттуда вывели нескольких человек. После того как их вывели, я спросил, что это за люди. Мой офицер сказал: это президент Саддам Хусейн и спецназ, направленный, чтобы его задержать, даже нам запретили приближаться к нему», — рассказал он.
Оказалось, что противогаз был нужен потому, что там, где находился Хусейн, распылили усыпляющий газ. Позже экс-президента забрали на вертолете. Источник отметил, что ферма, на которой тот укрывался, оказалась покрыта непонятным белым веществом, а все животные на ней погибли. Покров из порошка исчез через несколько дней.
Власть в Ираке была свергнута в апреле 2003 года. Президента Саддама Хусейна арестовали в том же году, а в 2006 году казнили. Предлогом для казни стало оружие массового поражения, которое потом так и не нашли.