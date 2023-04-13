Мир 13 апреля 2023, 01:06 Бывший советник Трампа предложил пригласить в НАТО еще три страны Экс-советник президента США Болтон предложил пригласить в НАТО Австралию, Израиль и Японию РИА «Новости»

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Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предложил расширить НАТО за счет приглашения в альянс стран, способные внести заметный вклад в его бюджет. В статье для The Wall Street Journal Болтон отметил, что к таким государствам относятся, в частности, Австралия, Израиль и Япония.

«Нам стоит реализовать предложение Хосе Марии Аснара (бывшего премьер-министра Испании — прим.ред.) о том, чтобы сделать НАТО всемирным, пригласив Японию, Австралию, Израиль», — заявил Болтон.

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Он также отметил, что и другие страны можно пригласить в НАТО. Это качается тех государств, которые будут готовы вносить свой вклад в оборонный бюджет.

Болтон считает необходимым увеличение Штатами и их союзниками расходов на оборону в процентном соотношении к ВВП. Рост должен достигнуть до тех значений, которые были во время президентства Рональда Рейгана, уверен Болтон. Для достижения таких показателей, он предложил урезать федеральный бюджет в других отраслях.

Ранее Болтон заявлял, что российско-китайская дружба несет в себе серьезную угрозу для Запада. По его словам, это является настоящей проблемой вне зависимости от того, чем в итоге закончится конфликт на Украине.