Мир 22 марта 2023, 04:17 Болтон раскрыл настоящую проблему для Запада Экс-советник президента США Болтон: российско-китайский союз станет проблемой для Запада РИА «Новости»

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Российско-китайская дружба несет в себе серьезную угрозу для Запада. Об этом в интервью британской газете The Telegraph заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, это является настоящей проблемой вне зависимости от того, чем в итоге закончится конфликт на Украине.

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«Россия и КНР говорят, что это союз без границ. Я думаю, это серьезно. <…> Мне кажется, в будущем к оси Россия — Китай примкнут Иран и Северная Корея. Посмотрите на карту, посмотрите на географию. Мы должны воспринимать это серьезно», — предостерег Болтон.

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Он добавил, что визит китайского лидера в Россию заставит страны Запада пересмотреть план собственной безопасности.

Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта. Уже два дня он ведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. При этом обе стороны транслируют, что укрепление отношений — главная тема визита. Глава КНР подчеркнул, между странами углубляется политическое взаимодоверие и приумножаются общие интересы. А Владимир Путин заявил, что сегодня российско-китайские отношения находятся на наивысшем за всю историю уровне развития.