НАТО должен учесть модернизацию вооруженных сил РФ, что является сигналом о растущей угрозе и должно побудить военный блок к укреплению сил в Восточной Европе. Об этом бывший сотрудник Пентагона Дэниэл Гуре написал в статье для сайта 19fortyfive.

Россия усовершенствовала свой навык оперативного развертывания войск вдоль западной границы, что позволяет ей проводить быстрые атаки. Гуре указал на то, что под угрозу попадает любая точка от Прибалтики до Черного моря. Наращивание военной техники на этом направлении также вызывает беспокойство, отметил автор.

Последние шаги российской армии, по мнению эксперта, являются наступлением на весь НАТО. В качестве примера он привел недавнее объявление о создании 20 новых подразделений на западе России. Он также напомнил о совместных учениях с Белоруссией, которые пройдут на следующей неделе. По словам бывшего сотрудника Пентагона, это равносильно реальному развертыванию сил для нападения на Украину, Польшу и Прибалтику.

Альянс может не успеть мобилизовать свои войска для защиты восточного фланга в случае наступления России, указал он.

Политолог Сергей Марков ранее в беседе с «360» объяснил, что может означать призыв НАТО к России и Китаю по сотрудничеству в Афганистане.