Политолог Марков объяснил цель призывов НАТО к России и Китаю по ситуации в Афганистане

Призыв НАТО к России и Китаю вместе с мировым сообществом дать отпор террористическим группировкам в Афганистане может говорить о начале переоценки ценностей в альянсе и готовности в будущем сотрудничать с Москвой и Пекином по широкому кругу вопросов. Такое мнение выразил директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков.

«Россия давно предлагала вести сотрудничество по линии ОДКБ и НАТО, но натовцы высокомерно, в колониально-имперском духе и абсолютно безответственно на протяжении многих лет игнорировали эти предложения», — напомнил политолог в беседе с «360».

По его мнению, если теперь НАТО готов к большему сотрудничеству — это правильный шаг со стороны этой организации.

Марков отметил, что Россия и Китай сейчас будут вынуждены выстраивать отношения с запрещенным в РФ движением «Талибан»*, потому что для них важно, чтобы территории на севере Афганистана не использовались бывшими союзниками талибов* из террористических организаций для атак на КНР и страны Средней Азии — Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Казахстана и Туркмении, которые являются членами СНГ, многие входят в Евразийское экономическое сообщество и ОДКБ.

«Натовцы просто хотят, чтобы РФ и Китай учитывали их интересы во время налаживания диалога с талибами*. Такое возможно, но только в случае, если страны НАТО будут учитывать интересы Китая и России», — подчеркнул Марков.

Политолог добавил, что для России и Китая также важно, чтобы в новое правительство Афганистана входили не только пуштуны, но и таджики и узбеки. Кроме того, страны заинтересованы в том, чтобы в республике не происходило разрушение культурных ценностей, чтобы права афганских граждан были соблюдены, женщины могли получать образование, работать и получать медицинскую помощь.

«Во многом эта ситуация — тест для Шанхайской организации сотрудничества и ОДКБ на дееспособность в современном мире. Если России и Китаю с союзниками удастся совместно решить вопрос деэскалации в Афганистане, то есть сделать то, что не смогли сделать США, — это будет огромный прорыв влияния ШОС», — заключил он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете The Sunday Telegraph призвал Россию, Китай и другие страны международного сообщества сделать все возможное, чтобы дать отпор террористическим группировкам в Афганистане.

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.