Ситуация на Украине показала отсутствие в НАТО единства в отношении России. Британская газета The Sunday Times опубликовала материал, в котором указала на раскол Североатлантического альянса на три условных блока.

Первую группу издание назвало «ястребами», к ней отнесли граничащие с Россией государства, в том числе и Польшу. Представители этого лагеря считают, что НАТО необходимо сделать все возможное, чтобы Украина вернула Донбасс и Крым, нанеся России сокрушительное поражение. Эти страны пропагандируют смену власти в РФ.

Второй лагерь назвали «голубями» — это страны, которые ратуют за перемирие на Украине. Они допускают территориальные уступки Украины и считают это не очень честной, но вполне практичной сделкой.

Третью группу окрестили «страусами». Эти представители не уделяют конфликту на Украине много внимания. В основном это страны Южной Европы, пишет издание.

The Sunday Times также указало на тот факт, что поставки иностранного оружия Киеву не будут иметь решающего значения для исхода конфликта, так как Россия обладает большей военной мощью. Издание подчеркнуло, что антироссийские санкции больше навредят лишь тем, кто их вводит — российская экономика не пострадает.