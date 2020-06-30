Бывший президент Киргизии переведен из СИЗО в больницу

Экс-главу Киргизии Алмазбека Атамбаева госпитализировали с внебольничной двухсторонний пневмонией. До этого он находился в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ).

По словам представителя пресс-службы Госкомитета, Атамбаев 29 июня пожаловался на плохое самочувствие. У него взяли тест на COVID-19. Результаты оказались отрицательными, сообщило РИА «Новости».

«В тот же день проведен онлайн-консилиум врачей, после чего поставлен диагноз «внебольничная двухсторонняя пневмония» — уточнил собеседник агентства.

После этого медики приняли решение перевести заболевшего в клинику для стационарного лечения.

В Госкомитете отметили, что сотрудники СИЗО ГКНБ сдали анализы на коронавирус. Инфекцию ни у кого не обнаружили. Следственный изолятор продолжает работать в обычном режиме.

Ранее Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам тюрьмы. Его обвинили в коррупции, отмывании доходов, организации массовых беспорядков, убийстве и содействии в освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Экс-президент Киргизии все отрицает и считает, что дело против него имеет политический характер.