По экс-президенту Киргизии «ударил бумеранг». Как в стране отреагировали на 11 лет тюрьмы для Атамбаева

«Конечно, есть возмущения, особенно в социальных сетях. Общество отреагировало неоднозначно. Есть люди, которые видят в этом неправильное решение. Многие полагают, что это слишком большой срок», — об этом в разговоре с «360» заявил политолог из Киргизии Марс Сариев.

При этом он отметил, что протестов или митингов ждать не стоит. Собеседник уверен, что жители Киргизии прекрасно понимают, что таким образом по Атамбаеву «ударил бумеранг». Ведь бывший президент, по словам политолога, в свое время использовал правосудие для того, чтобы оказывать давление на своих политических оппонентов и журналистов.

Все, что произошло с Атамбаевым, закономерно. По большому счету, все понимают, что приговор в целом справедлив. Думаю, шанса обжаловать приговор нет. Он является переломным для страны. До этого двум президентам дали сбежать. Теперь же создан прецедент Марс Сариев политолог.

Впервые в стране перед законом отвечают должностные лица такого высокого уровня. В этом плане, считает Сариев, фактически работает «справедливое возмездие». «Мы в какой-то степени входим в правовое русло», — заключил собеседник «360».

Дело Атамбаева

В конце июня прошлого года парламент направил в прокуратуру список обвинений в адрес экс-лидера Киргизии. Помимо прочего, ему инкриминировали освобождение вора в законе Азиза Батукаева по поддельным медсправкам. В 2006 году мужчину приговорили к 16 годам и восьми месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека.

При этом в собственном процессе Атамбаев участвовать отказался. По местным законам принудительный привод экс-главы государства в суд невозможен. И Атамбаев этим пользовался. Летом экс-главу Киргизии лишили статуса неприкосновенности и задержали. Дом политика пришлось брать штурмом.

Ему предъявили обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса КР, в том числе в коррупции, отмывании доходов, организации массовых беспорядков и убийстве. Сам Атамбаев считает абсурдными обвинения, выдвинутые против него Генпрокуратурой.

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Экс-лидер государства добровольно передал власть своему преемнику Сооронбаю Жээнбекову в результате выборов.

Арест

Спецназ захватил Алмазбека Атамбаева только с третьей попытки. Первые операции спецслужб Киргизии по задержанию бывшего президента страны провалились. На защиту экс-лидера вышли его сторонники, которые камнями начали отбиваться от военных.

Операция силовых ведомств по захвату Атамбаева переросла в настоящее противостояние между сотрудниками спецслужб и сторонниками опального политика. В результате — пострадали 79 человек. Из них практически половина — сотрудники спецназа. Один силовик погиб от огнестрельного ранения, несколько человек оказались в заложниках.

Руководитель Госкомитета Нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев тогда выступил с отчетом в парламенте, где рассказал, что в результате спецоперации ранения различной степени тяжести получили 19 сотрудников спецназа. Шестеро из них госпитализированы в реанимацию в тяжелом состоянии.

В третьем штурме резиденции Атамбаева приняли участие около двух тысяч сотрудников МВД, в том числе отряд СОБР. Итоговый штурм показал в прямом эфире телеканал НТС. На кадрах виден горящий автомобиль, а также силовики, которые в амуниции со щитами и в противогазах идут на штурм резиденции бывшего лидера страны. Слышны звуки выстрелов.

Позже в штабе экс-президента уточнили, что Атамбаев сдался добровольно, чтобы не допустить жертв среди мирного населения.