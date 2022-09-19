Рубль назвали одной из самых сильных валют в мире | 360°

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Рубль назвали одной из самых сильных валют в мире

Бывший премьер-министр Греции Ципрас назвал рубль одной из самых сильных валют в мире

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Рубль стал одной из сильнейших мировых валют в результате санкций со стороны западных стран. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

Сейчас политик является лидером главной оппозиционной партии «Коалиция радикальных левых сил» (СИРИЗА). Свое заявление он сделал на пресс-конференции на 86-й Салоникской международной выставке, отметил ТАСС.

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Ципрас подчеркнул, что Россия «не теряет в экономическом плане» из-за введенных против нее ограничений. Российская валюта, как заметил политик, приобрела такое значение вместе с подорожанием природного газа.

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«Россия сумела стать регулирующим органом, который включает и отключает кран [поставок энергоносителей]», — считает греческий экс-премьер.

Европа же, по его мнению, сейчас «катится кубарем». Как заметил Ципрас, «есть очень явный дефицит лидерства, с моей точки зрения, дефицит мышления и стратегии».

Он подчеркнул, что антироссийские санкции оказались неэффективны: они не причинили планируемого ущерба экономике страны Но зато сработал эффект бумеранга: введенные ограничения больно ударили по ВВП США и Евросоюза, считает спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

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