Мир 30 ноября 2022, 12:27 Бывший председатель КНР Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет Бывший председатель КНР Цзян Цзэминь умер 30 ноября на 97-м году жизни

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В Шанхае на 97-м году жизни скончался бывший глава государства, экс-генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая (КНР) и председатель Центрального военного совета Цзян Цзэминь, сообщило агентство «Синьхуа». Причиной смерти политика стала лейкемия и полиорганная недостаточность.

О смерти Цзэминя сообщил ЦК Компартии Китая. Жителям страны рассказали, что врачи боролись за жизнь бывшего председателя КНР, но болезнь взяла верх.

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В письме политика назвали выдающимся лидером, великим марксистом и пролетарским революционером, военным стратегом и дипломатом. В Китае подчеркнули, что Цзян Цзэминь пользовался высоким авторитетом среди членов партии, военных и всех этнических групп населения страны.

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Политик находился на посту генсека ЦК КПК с 1989 по 2002 год, а председателем КНР был с 1993 по 2003 год.

Председатель КНР Цзян Цзэминь и президент России Владимир Путин в 2001 году впервые подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. С тех пор лидеры государств продлевают действие соглашения.