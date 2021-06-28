Россия и Китай продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве

Россия и Китай продлили основополагающий договор, который действует между странами, — о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Об этом заявили Владимир Путин и Си Цзиньпин во время видеоконференции.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

«Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин 28 июня провели встречу в формате видеоконференции. Главы двух государств выступили с совместным заявлением, официально объявив о продлении российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», — сказано в сообщении канала.

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве впервые заключили в 2001 году. Свои подписи тогда поставили Владимир Путин и председатель КНР Цзян Цзэмин, церемония прошла в Москве. В марте 2021 года Москва и Пекин договорились, что договор будет автоматически продлен на очередные пять лет.

Переговоры Путина и Цзиньпина прошли в день годовщины подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. С момента первого заключения документа прошло ровно 20 лет.