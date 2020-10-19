Бывший посол Украины предложил вернуть Крым через Белоруссию

По его словам, в Белоруссии живет около полумиллиона украинцев. На белорусской территории есть целые регионы и районы, где живет украинское население.

«Меня поражает то, что Украина и Киев не понимают, что кроме Украины как страны и Киева есть „Большая Украина“, где наши интересы не меньше», — заявил Бессмертный.

Он подчеркнул, что победить в Донбассе и вернуть Крым «можно в Белоруссии». Однако для этого нужно понимать, "что ты имеешь амбиции влиять не только внутри государства, но и вовне».

Украинские общественные деятели и политики нередко выступают заявлениями на исторические и политические темы. Бывший глава МИД Украины Павел Климкин говорил об «украинском происхождении» Белоруссии и Украины.

После инаугурации Александра Лукашенко украинский МИД заявил, что не считает белорусского президента легитимным, напомнило РИА «Новости». В свою очередь пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз отметил, что Минск хочет сохранить добрососедские отношений с Украиной. Однако последние высказывания официальных лиц привели к «острому дефициту доверия».

Крым вошел в состав РФ в 2014 году после проведения на территории полуострова референдума. Большинство местных жителей выступили за присоединение к России.

Недавно президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не признает Крым российским. Сенатор Алексей Пушков ответил, что Анкара не в первый раз об этом говорит. Очевидно, что она преследует свои цели.