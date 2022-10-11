Бывший посол Франции в РФ указал на попытки Киева втянуть в конфликт НАТО и США | 360°

Мир 11 октября 2022, 02:49 Поделиться Telegram

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Viber Бывший посол Франции в РФ указал на попытки Киева втянуть в конфликт НАТО и США Экс-посол Франции: Киев хотел втянуть НАТО в конфликт терактом на Крымском мосту РИА «Новости»

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Взрывом на Крымском мосту Украина рассчитывала спровоцировать Россию на реакцию, которая бы стала предлогом для вовлечения стран Европы в конфликт. Таким мнением поделился бывший посол Франции в Москве Клод Бланшмезон.

«Данный шаг можно рассматривать как провокацию, как попытку подтолкнуть Путина к более жестким действиям», — отметил дипломат в эфире телеканала BFM TV.

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По словам Бланшмезона, президент Украины Владимир Зеленский ожидал от России таких шагов, «которые бы вынудили страны Запада вмешаться». Также бывший посол уверен, что поставки вооружений Украине не должны перерастать в прямое вовлечение европейских стран в конфликт с Россией.

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Бывший посол Франции также считает, что реакция Москвы на теракт не оправдала ожидания Киева, поскольку «в ответ Запад может только пообещать новые поставки оружия и санкции, но они не повлияют на соотношение сил».

Рост цен и зависимость от российских энергоносителей заставят Чехию и Словакию перестать оказывать поддержку Украине. Такое заявление сделал обозреватель Foreign Policy Тим Гослинг.

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