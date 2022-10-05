Мир 05 октября 2022, 09:33 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Украина лишится поддержки Чехии и Словакии — СМИ FP: Чехия и Словакия откажутся поддерживать Украину из-за роста цен и нестабильности unsplash

Читать 360tv в

Нестабильная внутриполитическая ситуация, зависимость от российских энергоносителей, а также рост цен заставят Чехию и Словакию перестать поддерживать Украину. Об этом заявил обозреватель Foreign Policy Тим Гослинг.

Центральная и Восточная Европа наиболее уязвимы из-за их низкого уровня экономического развития и зависимости от российских энергоресурсов. В прошлом году Чехия получила из России 55% газа, Словакия 68%, Болгария 79%.

Реклама

Тим Гослинг предупредил, что именно Чехия и Словакия находятся на переднем крае энергетической войны, и риск внутренней политической нестабильности увеличивается по мере роста цен и страха перед зимним дефицитом.

Реклама

«Несмотря на то что пока они остаются тверды, существует риск, что это может ослабить их поддержку Украины», — заявил журналист.

Энергетический кризис уже спровоцировал волнения в Чехии. Одна из последних крупных акций прошла 28 сентября в Праге. Десятки тысяч человек вышли на Вацлавскую площадь и потребовали помощи правительства. Отдельные политические силы призвали власти прекратить поддержку Украины и обсудить с Россией возобновление поставок газа.

0 0 0 0 0 0