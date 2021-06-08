Бывший помощник Рейгана призвал США пойти на сделку с Россией

Конфронтация Соединенных Штатов с Россией не сделает мир безопаснее, поэтому американским властям стоит пойти на сделку. Об этом в своей статье для журнала The American Spectator написал обозреватель и бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.

«Он (глава США Джо Байден — прим. ред.) может „поехать в Россию“ в переносном смысле (так как саммит пройдет в Швейцарии — прим. ред.) и стабилизировать отношения, которые слишком важны, чтобы разрушить их окончательно», — заявил Бэндоу.

Он отметил, что у Байдена есть все шансы стать современным Ричардом Никсоном. По мнению обозревателя, американский и российский президенты прежде всего должны договориться о невмешательстве в выборы и о запрете «операций» в киберпространстве. Он призвал придерживаться таких же принципов и уточнил, что считает Штаты виноватыми в вопросе невмешательства больше, чем Россию. Бэндоу также написал, что договориться с РФ поможет обещание прекращения расширения НАТО.

Ранее помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что сейчас российско-американские отношения находятся на низшей точке со времен холодной войны. Это опасно не только для двух стран, но и для всего мира.

Первые переговоры Путина с Байденом пройдут 16 июня в Женеве.