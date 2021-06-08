Сейчас российско-американские отношения находятся на низшей точке со времен холодной войны. Это опасно не только для двух стран, но и для всего мира. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков во время выступления на «Примаковских чтениях» в Москве.

«Взаимодействие двух стран находится, пожалуй, на самой низкой точке со времен холодной войны, и понятно, что с этим нужно что-то делать, ведь реальные риски создаются не только для этих двух крупных стран, но и для всего мира. <...> Мы видим, что обстановка в мире продолжает осложняться, становится все менее предсказуемой. Деградирует — и об этом упомянул президент — глобальная система безопасности», — приводит ТАСС слова Ушакова.

Помощник президента отметил, что в мире нарастает конфликтный потенциал, а особое беспокойство вызывают взаимоотношения между странами по линии Восток — Запад. По данным Ушакова, к нерешенным региональным кризисам сейчас добавляются новые очаги напряженности.

Первые переговоры главы России Владимира Путина с новым американским президентом Джо Байденом пройдут 16 июня в Женеве. Точной информации о том, какие темы поднимут на саммите, пока нет. В МИД РФ не исключили, что в мероприятии примет участие глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.