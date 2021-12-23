Вероятная подготовка силами внешней разведки США отдельных отрядов партизан на Украине для противостояния российским вооруженным силам может привести к серьезным последствиям. Об этом РИА «Новости» заявил бывший офицер ЦРУ США Филип Джиральди.

Ранее о возможности подобной деятельности американцев на Украине сообщил британский таблоид Mirror. По сведениям источника, стороны достигли согласия в том, что США будет готовить партизанские отряды из украинцев, готовых противостоять возможному нападению России.

Джиральди отметил, что действия США являются прямым подстрекательством к войне. По его мнению, последствия этой деятельности могут быть катастрофическими для всех сторон.

Бывший сотрудник ЦРУ сказал, что в США не сделали выводов из своих прошлых военных неудач при попытках военных переворотов руками повстанцев. Также он сравнил подготовку партизан на Украине с военным преступлением.

«Поставка вооружения Киеву может втянуть Вашингтон в более широкий конфликт», — добавил Джиральди.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что не понимает интереса со стороны Запада насчет перемещения войск на территории России. Он отметил, что это никому не угрожает и никого не должно волновать.

Также Песков выразил беспокойство в связи с тем, что войска НАТО концентрируются в Греции.