Песков заявил о беспокойстве России из-за концентрации войск НАТО в Греции

Греческий порт Александруполис стал перевалочным пунктом для переброски военной техники и войск НАТО в страны Восточной Европы. Такое поведение Североатлантического альянса вызывает обеспокоенность России. Об этом в интервью программе «Специальный репортаж» на греческом телеканале Antenna заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он пояснил, что прекрасно понимает оборонное сотрудничество Греции и НАТО. Страна предоставляет свою территорию для создания новых баз и переброски вооружения. Но альянс поставил перед собой цель обеспечить сдерживание России. Именно этот вопрос вызывает беспокойство Кремля.

«Вы открываете новые базы для НАТО, а в то же время НАТО называет нас врагом. И НАТО формулирует главную цель альянса, которой является сдерживание России. Это нас беспокоит, вы должны нас понять», — заявил Дмитрий Песков.

На комментарий корреспондента, что Россия продала Турции зенитно-ракетную систему С-400, что также вызывало опасение Греции, представитель Кремля отметил, что в данном случае речь шла об оборонительной системе. Через Грецию НАТО поставляет боевое оружие.

«Это проблема для нас, так как НАТО приближается к нашим границам. Мы видим достаточно враждебное, как мы понимаем, расширение НАТО в сторону наших границ, в сторону Украины», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что Россия всегда относилась к Греции как к партнеру и дружественной стране, поэтому хотелось бы сохранить действующий статус и дальше.

«Так исторически сложилось, что у нас очень особые отношения с Грецией, между нашими народами, духовно и по отношению к религии. Каждый раз мы возлагаем большие надежды на будущее наших двусторонних отношений», — отметил Песков.

ТАСС со ссылкой на греческие СМИ уточнил, что переброска американского вооружения через порт Александруполис началась в конце осени этого года. Этот процесс происходит в соответствии с обновленным оборонным соглашением между властями Греции и США. Стороны договорились о перемещении 120 боевых вертолетов и 1000 боевых машин, которые разместят на базах на территории Греции, Болгарии и Румынии.

Порт Александруполис выбрали не случайно. Он связан железнодорожным сообщением с другими странами Восточной Европы. Это позволяет поставлять военную технику, минуя пролив Босфор.