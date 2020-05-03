Бывший немецкий канцлер призвал отменить санкций против России

Евросоюз должен отменить все антироссийские санкции на фоне пандемии коронавируса. В сложившейся экономической ситуации с Россией необходимо сотрудничать.

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер в интервью изданию Tagesspiegel подчеркнул, что Россия готова взаимодействовать с Германией после Второй мировой войны и это нельзя недооценивать.

«Именно сейчас, когда из-за кризиса в связи с коронавирусом нас ждут трудные времена в экономике, необходимо больше сотрудничества. Поэтому бессмысленные санкции следует отменить», — заявил Шредер. Он особо отметил, что санкциями Россию к чему-либо принудить невозможно. Крым останется российским и это реальность.

Пандемия 2019-nCoV нанесла сокрушительный удар по мировой экономике. В целях безопасности во всем мире приостановили производство. Остановилась торговля между странами. В течение 2020 года экономисты ожидают небывалую рецессию.

Вспышка коронавируса произошла в китайском мегаполисе Ухане в конце декабря 2019 года. Инфекция быстро распространилась по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. В целях безопасности многие страны закрыли границы. По последним данным, новый вирус подхватили более 3,4 миллиона жителей планеты. От COVID-19 умерли почти 244 тысячи человек.