Мир 18 января 2023, 00:09 Бывший госсекретарь США оценил идею нейтрального статуса Украины Экс-госсекретарь США Киссинджер: членство Украины в НАТО будет целесообразным действием РИА «Новости»

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Идея нейтрального статуса Украины больше не актуальна, считает бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. По его мнению, Украине целесообразно стать частью НАТО. Такое заявление экс-дипломат сделал в ходе онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трансляцию вела The Guardian.

«Идея нейтральной Украины в этих условиях более не имеет значения. Я считаю, что украинское членство в НАТО будет целесообразным действием», — сказал Киссинджер.

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Бывший американский госсекретарь объяснил, что до этого он не поддерживал членство Украины в НАТО из-за опасения, что это может спровоцировать «именно тот процесс, который сейчас наблюдается». Вашингтон, как считает Киссинджер, должен продолжать поддерживать Киев. Также экс-дипломат добавил, что при необходимости Штатам нужно усиливать военную помощь до прекращения огня.

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При этом еще в начале января Киссинджер заявлял, что украинский конфликт завершится, если страна даст гарантию, что примет нейтральный статус. Скорейшее завершение боевых действий, по его мнению, могло гарантировать именно внеблоковость Украины.