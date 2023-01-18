18 января 2023, 00:09
Бывший госсекретарь США оценил идею нейтрального статуса Украины
Экс-госсекретарь США Киссинджер: членство Украины в НАТО будет целесообразным действием
Идея нейтрального статуса Украины больше не актуальна, считает бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. По его мнению, Украине целесообразно стать частью НАТО. Такое заявление экс-дипломат сделал в ходе онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трансляцию вела The Guardian.
«Идея нейтральной Украины в этих условиях более не имеет значения. Я считаю, что украинское членство в НАТО будет целесообразным действием», — сказал Киссинджер.
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Бывший американский госсекретарь объяснил, что до этого он не поддерживал членство Украины в НАТО из-за опасения, что это может спровоцировать «именно тот процесс, который сейчас наблюдается». Вашингтон, как считает Киссинджер, должен продолжать поддерживать Киев. Также экс-дипломат добавил, что при необходимости Штатам нужно усиливать военную помощь до прекращения огня.
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При этом еще в начале января Киссинджер заявлял, что украинский конфликт завершится, если страна даст гарантию, что примет нейтральный статус. Скорейшее завершение боевых действий, по его мнению, могло гарантировать именно внеблоковость Украины.
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Украина
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