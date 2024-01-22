Мир 22 января 2024, 16:38 Бывший глава Всемирного банка сравнил конфискацию российских активов с «элегантным правосудием» Экс-глава Всемирного банка Зеллик назвал изъятие активов РФ «элегантной мерой» Unsplash

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Странам Запада не стоит опасаться последствий из-за изъятия и передачи заблокированных российских активов Украине. Об этом Financial Times заявил бывший глава Всемирного банка Роберт Зеллик.

Он назвал конфискацию российских активов «элегантным правосудием», с помощью которого удастся подать России сигнал о том, что она якобы не сможет продержаться дольше Украины. Зеллик добавил, что украинская сторона увидит в действиях Запада проявление поддержки среди «зимы недовольства».

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Экс-глава Всемирного банка также обратил внимание на странную позицию западных государств, которые продолжают поставлять ВСУ оружие, но не рискуют изъять заблокированные российские активы. По его мнению, страны G7 и Евросоюза совместными усилиями могут добиться того, что в мире не останется альтернатив западным хранилищам денег.

Он также предложил передать конфискованные российские средства развивающимся государствам и компаниям, пострадавшим из-за санкций, сообщил RT.

Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков предупредил страны Запада, что в случае изъятия активов Россия предпримет зеркальные меры. Он добавил, что анонсировать ответные шаги пока не имеет смысла.