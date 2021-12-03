Бывший глава офиса Зеленского высмеял «взлом» его Telegram-канала

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан обвинил Владимира Зеленского и спецслужбы республики во взломе его Telegrаm-канала.

«Вовчик, что ты хочешь почитать??? Скажи, я тебе сам покажу. Вы сказочно тупые», — написал бывший чиновник в соцсетях. Главе СБУ он предрек будущее увольнение за неграмотную работу, заявив, что фамилия исполнителя взлома «из спецслужб» — Левченко.

Богдан ушел в отставку в феврале 2020 года, предположительно, из-за затянувшегося личного конфликта с украинским президентом. Позже он благодарил главу государства за свое увольнение, так как он «рад не иметь отношения к хаосу», в который ведет Украину Зеленский. СМИ писали, что президента раздражало приписываемое Богдану влияние на него.

Ранее политолог Сергей Марков назвал ложью заявление Зеленского о том, что в стране готовится госпереворот при участии олигарха Рината Ахметова. Он счел, что таким образом украинский лидер хотел оправдать репрессии против Ахметова. Это произошло после того, как Ахметов раскритиковал «закон об олигархах».