Политолог Марков предположил, что Зеленский «солгал» насчет переворота

Политолог Сергей Марков назвал ложью заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в стране готовится госпереворот при участии олигарха Рината Ахметова. Об этом сообщил NEWS.ru.

Марков считает, что таким образом Зеленский хотел оправдать репрессии против Ахметова. Это произошло после того, как олигарх раскритиковал «закон об олигархах».

«Все крупные политические и экономические фигуры на Украине были вынуждены перейти в оппозицию Зеленского», — заявил Марков.

Он считает, что Зеленский «солгал, никакой госпереворот не готовится».