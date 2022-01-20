Бывший генсек НАТО рассказал об ужаснувшей поляков шутке Путина

Шутка, сказанная президентом России Владимиром Путиным в ходе первого заседания Совета Россия — НАТО, ужаснула польскую делегацию. Об этом рассказал бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон.

«Он сказал: „Я заметил, господин генсекретарь, что вы не только председатель Североатлантического совета, но и председатель Совета евроатлантического партнерства, а теперь еще и председатель Совета Россия — НАТО. Могу ли я предложить переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом советов?“» — вспоминает Робертсон. Его слова привело изданию Foreign Policy.

Переводчик, по словам бывшего генерального секретаря альянса, уловил игру слов и в правильной форме передал предложение российского президента.

«Польская делегация была в ужасе. Но это была шутка, и такая была атмосфера в то время», — заметил Робертсон.

Он добавил, что тогда было начато сотрудничество во многих областях, которые представляли общий интерес.

Впервые Робертсон встретился с Путиным в феврале 2000 года. Тогда глава российского государства заявил ему, что хотел бы «возобновить отношения с Североатлантическим альянсом шаг за шагом».

На прошлой неделе действующий генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готов обсуждать с Россией сокращение вооружений. Параллельно он призвал к деэскалации ситуации вокруг Украины. Альянс, по словам Столтенберга, готов «выслушать обеспокоенности» России.