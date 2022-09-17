Польшу уличили в желании получить от России Львовскую область в качестве репараций | 360°

Мир 17 сентября 2022, 11:22 Поделиться Telegram

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Viber Польшу уличили в желании получить от России Львовскую область в качестве репараций Бывший депутат Рады Кива: Львовская область станет объектом для репараций Польше от России РИА «Новости»

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Власти Польши хотят получить от России репарации в виде Львовской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

«Президент Польши Дуда хочет потребовать от России Львовскую область в качестве репараций за Вторую мировую войну», — написал он.

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По его словам, польские власти ищут возможность начать переговоры с РФ о судьбе региона.

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«Думаю, мы должны это сделать. Нет причин не добиваться этого», — добавил бывший депутат.

Ранее польский президент Анджей Дуда сообщил, что Россия должна возместить его стране ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, писала kp.ru.

Политолог Сергей Марков в беседе с «360» назвал это требование аморальным и безосновательным. По его словам, польские власти должны благодарить потомков советских воинов, которые освободили Польшу от немецкой оккупации.

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский потребовал репараций от Германии.

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