Польшу уличили в желании получить от России Львовскую область в качестве репараций | 360°

Все новости

Здоровье

17 сентября 2022, 11:41

Более 58 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России

Спецоперация

17 сентября 2022, 11:37

Названы версии убийства заместителя мэра Бердянска

Реклама

Мир

17 сентября 2022, 11:22

Польшу уличили в желании получить от России Львовскую область в качестве репараций

Мир

17 сентября 2022, 11:19

НАТО пообещал Украине поддержку даже в условиях зимы

Спецоперация

17 сентября 2022, 11:06

Песков напомнил о военной доктрине России, отвечая на вопрос о ядерном оружии

Мир

17 сентября 2022, 10:57

Киргизия ввела режим ЧС в Баткенской области из-за обстрелов со стороны Таджикистана

Спецоперация

17 сентября 2022, 10:48

Железнодорожная станция в Запорожской области получила повреждения из-за ракетного удара ВСУ

Спецоперация

17 сентября 2022, 10:43

Взрыв ЛЭП произошел в Мелитополе

Мир

17 сентября 2022, 10:40

Зеленский напомнил Германии о нацистском прошлом

Мир

17 сентября 2022, 11:22

Польшу уличили в желании получить от России Львовскую область в качестве репараций

Бывший депутат Рады Кива: Львовская область станет объектом для репараций Польше от России

Читать 360tv в

Власти Польши хотят получить от России репарации в виде Львовской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

«Президент Польши Дуда хочет потребовать от России Львовскую область в качестве репараций за Вторую мировую войну», — написал он.

Реклама

По его словам, польские власти ищут возможность начать переговоры с РФ о судьбе региона.

Реклама

«Думаю, мы должны это сделать. Нет причин не добиваться этого», — добавил бывший депутат.

Ранее польский президент Анджей Дуда сообщил, что Россия должна возместить его стране ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, писала kp.ru.

Политолог Сергей Марков в беседе с «360» назвал это требование аморальным и безосновательным. По его словам, польские власти должны благодарить потомков советских воинов, которые освободили Польшу от немецкой оккупации.

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский потребовал репараций от Германии.

Россия

Польша

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама