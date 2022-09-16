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Viber «Хотят быть господами». Политолог — о притязаниях Польши на репарацию от России Политолог Сергей Марков: Польша предала свое прошлое, потребовав репараций от России РИА «Новости»

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Требование Польши к России о возмещении ущерба за Вторую мировую войну безосновательное и аморальное. Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков объяснил «360», что советский народ, наоборот, спас страну от порабощения и это польские власти обязаны благодарить его потомков.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия должна возместить ущерб от Второй мировой войны. Однако никаких исторических оснований для репарации нет. Советский Союз спас Польшу от полного уничтожения и порабощения, напомнил политолог. Он считает, что было бы справедливо, наоборот, обязать поляков вечно платить потомкам тех, кто спас их.

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«Но Польша предала прошлое, своих спасителей и вместо этого хочет их ограбить и поработить. Это абсолютно аморальное и политически наглое поведение в типично польском стиле», — сказал Сергей Марков.

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Он связал притязания Анджея Дуды с тем, что Польша хочет вернуться к Речи Посполитой, когда она владела территорией нынешней Украины и Белоруссии. Польские политики настроены против России так агрессивно, потому что решили продолжить войну XV–XVII веков. Российское государство помешало им захватить русские земли.

«Хотят быть господами и чтобы белорусы и украинцы были у них холопами, вот в чем их мечта», — сказал политолог.

При этом в большинстве европейских стран Польшу не просто не уважают, а даже презирают и ненавидят — именно за хамство. По словам Сергея Маркова, ей не хватит авторитета для того, чтобы стать великим государством.

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