Мир 25 марта 2024, 09:52 Бывший британский посол призвал к переговорам между Россией и Украиной Экс-посол Британии Брентон заявил о необходимости переговоров по Украине РИА «Новости»

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Для прекращения конфликта России и Украине необходимо провести мирные переговоры, российская сторона сохранит часть территорий за собой. Об этом в материале для издания Financial Times написал бывший посол Великобритании в России Энтони Брентон.

«Переговоры являются взрослым ответом на эту ситуацию. После них Украина сохранит себя в качестве независимой демократии с очень хорошими связями с Западом. Стране потребуются серьезные гарантии безопасности, как и России», — отметил он.

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Бывший дипломат подчеркнул, что диалог приведет к переделу территорий.

«Некоторые земли, которые не захотят возвращаться на Украину, в том числе Крым, останутся в составе России. Такое развитие событий станет для всех менее болезненным, чем очередные два года вооруженного конфликта», — добавил Брентон.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что целью России является обеспечение безопасности людей в новых регионах страны.