Мир 17 апреля 2024, 07:25 Бывший аналитик ЦРУ признал, что Россия всегда была готова к переговорам по Украине Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Путин не раз заявлял о готовности РФ к переговорам РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин ясно дал понять, что Россия всегда была готова к переговорам по украинскому вопросу. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Он указал на то, что российский лидер не раз заявлял о готовности к мирному решению ситуации.

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«Они каждый второй день говорят, что готовы к переговорам, но не на основе той нелепой формулы, которую Зеленский предложил более года назад», — подчеркнул Макговерн.

Бывший аналитик ЦРУ признался, что может понять позицию России в этом вопросе. Он обратился к зрителям и призвал изучить формулу Зеленского.

Накнануне в интервью телеканалу PBS украинский президент заявил, что власти республики не будут вести переговоры. Зеленский сказал, что страна готова обсудить решение конфликта с другими государствами, но не с российской стороной. По его мнению, Путин якобы не готов вести переговоры.