Мир 22 апреля 2024, 17:42 Бывший аналитик ЦРУ допустил применение США ядерного оружия Аналитик Макговерн: США могут применить ядерное оружия из-за поражения Украины U.S. Department of Defense

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Власти США могут применить ядерное оружие, чтобы избежать поражения на Украине в год президентских выборов. Такое мнение высказал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По его словам, в Белом доме есть люди, которые могут дать такой совет Джо Байдену.

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«Скажут: господин президент, единственное, что нам остается, — это применить ядерное оружие малой мощности», — пояснил Макговерн.

В американской администрации думают, что подобный шаг послужит уроком русским, добавил он.

Аналитик подчеркнул, что в Белом доме могут решиться на такое из-за неминуемого поражения киевского режима. А это, в свою очередь, не принесет Байдену победу на выборах. Кроме того, властям США в этом случае не удастся избежать разбирательств в суде, подытожил Макгорверн.

США рассматривают вопрос об очередной помощи для Украины. В Кремле заявили, что это никак не повлияет на обстановку на фронте.