Мир 17 сентября 2023, 22:05 Бывший американский разведчик предрек Украине безоговорочную капитуляцию Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия продиктует свои условия мира на Украине РИА «Новости»

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Мирное соглашение по Украине будет заключено на продиктованных Россией условиях. Так считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. Свое мнение по этому поводу он высказал в эфире YouTube-канала Reporterfy Media & Travel.

По его словам, украинский конфликт закончится победой России. Именно РФ, как заметил Риттер, продиктует условия соглашения и то, как оно будет выглядеть.

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«Скорее всего, Украина безоговорочно капитулирует», — отметил экс-разведчик США.

Киев окажется в таком положении из-за нежелания признать действительность. А она, как пояснил экс-разведчик, заключается в том, что украинские военные не могут нанести поражение России, также они не в состоянии захватить у нее территории.

Бывший главный аналитик МИД Японии Масару Сато ранее предположил, что украинский президент Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией ради спасения своей жизни. По мнению дипломата, если глава украинского государства пойдет на переговоры, то его повесят. Также Масару Сато уверен, что США не примут капитуляцию Украины без боя.