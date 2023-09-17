17 сентября 2023, 22:05
Бывший американский разведчик предрек Украине безоговорочную капитуляцию
Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия продиктует свои условия мира на Украине
Мирное соглашение по Украине будет заключено на продиктованных Россией условиях. Так считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. Свое мнение по этому поводу он высказал в эфире YouTube-канала Reporterfy Media & Travel.
По его словам, украинский конфликт закончится победой России. Именно РФ, как заметил Риттер, продиктует условия соглашения и то, как оно будет выглядеть.
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«Скорее всего, Украина безоговорочно капитулирует», — отметил экс-разведчик США.
Киев окажется в таком положении из-за нежелания признать действительность. А она, как пояснил экс-разведчик, заключается в том, что украинские военные не могут нанести поражение России, также они не в состоянии захватить у нее территории.
Бывший главный аналитик МИД Японии Масару Сато ранее предположил, что украинский президент Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией ради спасения своей жизни. По мнению дипломата, если глава украинского государства пойдет на переговоры, то его повесят. Также Масару Сато уверен, что США не примут капитуляцию Украины без боя.
США
Россия
Украина
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