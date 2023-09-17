Мир 17 сентября 2023, 05:02 «Спасает свою жизнь». В Японии назвали причину отказа Зеленского от переговоров с Россией Nihon Keizai: Зеленский отказался от переговоров с Россией, чтобы спастись РИА «Новости»

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В Японии назвали причину отказа Украины от переговоров с Россией. По мнению бывшего главного аналитика МИД страны Масару Сато, украинский президент Владимир Зеленский отказался от переговоров ради спасения своей жизни. Слова дипломата привело издание Nihon Keizai.

Масару Сато предположил, что если Зеленский пойдет на переговоры, то его повесят. США, по мнению дипломата, также не примут капитуляцию Украины без боя. Поэтому Сато выразил уверенность, что украинский конфликт не закончится в ближайшее время.

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Но продолжение конфликта играет против Украины, считает Масару Сато.

«Но если так пойдет и дальше, то спецоперация может закончиться именно так, как хочет Россия», — заявил дипломат.

Ранее экс-советник Кучмы Олег Соскин уличил Зеленского в том, что он намеренно препятствует мирным переговорам с Россией. По словам Соскина, нынешнего президента Украины устраивает продолжение боевых действий потому что, с одной стороны, позволяет не проводить выборы, с другой, дает возможность выгодно наживаться на конфликте.