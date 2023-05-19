Мир 19 мая 2023, 07:06 Бывший американский разведчик предположил, что Украина не продержится до конца лета Экс-разведчик ВС США Шаффер: Украина не продержится до конца лета Официальный сайт президента Украины

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Украина не сможет продержаться дольше лета, ей надо будет начать переговоры до июля. Такое мнение высказал бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Я считаю, что военные действия не продлятся дольше лета. Они (ВСУ. — прим. ред.) этого не выдержат», — сказал он.

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Шаффер отметил, что Вооруженные силы Украины тратят каждый день большое количество снарядов для отражения ударов сил РФ. Все это в конечном итоге приведет к тому, что украинские военные не смогут обеспечить защиту от российских ракет. Киевскому режиму для сохранения жизней своих людей нужно сесть за стол переговоров до начала июля, заключил экс-разведчик.

Тем временем украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что его стране грозит «ужасное лето» из-за возможных потерь ВСУ в рамках контрнаступления. Он добавил, что пристальное внимание к этому вопросу Запада оказывает давление на военнослужащих Украины.