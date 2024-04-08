Мир 08 апреля 2024, 16:10 Бывших инженеров на Украине заподозрили в сотрудничестве с Россией СБУ задержала экс-сотрудников проектных институтов по подозрению в работе на РФ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали шестерых бывших сотрудников украинских проектных институтов в Харькове по подозрению в сотрудничестве с Россией. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Задержанных заподозрили в разработке документации для модернизации ряда АЭС в России.

Реклама

«В Харькове СБУ задержала шесть инженеров-проектировщиков, бывших чиновников проектных институтов Украины», — отметили в СБУ.

По версии следствия, фигуранты якобы работали над проектной и научно-исследовательской документацией для Балаковской, Нововоронежской, Ростовской и Курской атомных электростанций. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

В середине февраля СБУ задержала инженера-конструктора предприятия «Укроборонпрома» в Николаеве по подозрению в работе на Россию и Иран. Силовики обвинили его в копировании документации по секретным разработкам и попытке отправить ее за границу.