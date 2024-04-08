08 апреля 2024, 16:10
Бывших инженеров на Украине заподозрили в сотрудничестве с Россией
СБУ задержала экс-сотрудников проектных институтов по подозрению в работе на РФ
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали шестерых бывших сотрудников украинских проектных институтов в Харькове по подозрению в сотрудничестве с Россией. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Задержанных заподозрили в разработке документации для модернизации ряда АЭС в России.
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«В Харькове СБУ задержала шесть инженеров-проектировщиков, бывших чиновников проектных институтов Украины», — отметили в СБУ.
По версии следствия, фигуранты якобы работали над проектной и научно-исследовательской документацией для Балаковской, Нововоронежской, Ростовской и Курской атомных электростанций. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
В середине февраля СБУ задержала инженера-конструктора предприятия «Укроборонпрома» в Николаеве по подозрению в работе на Россию и Иран. Силовики обвинили его в копировании документации по секретным разработкам и попытке отправить ее за границу.
СБУ
Украина
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