Мир 15 февраля 2024, 13:36 Инженера «Укроборонпрома» заподозрили в сотрудничестве с Россией СБУ задержала инженера «Укроборонпрома» по подозрению в сотрудничестве с Россией РИА «Новости»

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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали инженера-конструктора одного из предприятий концерна «Укроборонпром» в Николаеве подозрению в сотрудничестве с Ираном и Россией. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«СБУ предотвратила передачу новейших технологий Украины разведкам Ирана и России в сфере военного кораблестроения. По горячим следам в Николаеве задержали инженера-конструктора предприятия „Укроборонпрома“», — отметили в пресс-службе.

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В ходе следственных действия силовики установили, что сотрудник предприятий тайно копировал техническую документацию по секретным разработкам Украины по производству комплектующих для военных кораблей и пытался отправить их иностранным спецслужбам.

Фигуранту вменили статью «Государственная измена», теперь ему грозит пожизненный тюремный срок.

Ранее в Болгарии задержали сотрудника управления по борьбе с организованной преступностью по подозрению в сотрудничестве с Россией.