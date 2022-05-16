Бывшему депутату Госдумы дали два с половиной года колонии

Экс-депутату Госдумы от Пермского края Алексею Бурнашову вынесли приговор в Перми. Суд приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима.

Бывшего депутата признали виновным в насилии против представителя власти и оскорблении представителя власти.

«Признать виновным в совершении преступления, предусмотренной частью 2 статьи 318, статьи 319 УК РФ. <…> Окончательно назначить наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказал судья.

Летом 2021 года сотрудники ДПС задержали Бурнашова в Перми, он находился за рулем в нетрезвом состоянии. Чиновник начал спорить с полицейскими, пытался скрыться. Он обругал инспектора ДПС Эдуарда Томилина, затем толкнул его и ударил в шею кулаком.

Во время дачи показаний в суде Бурнашов заявил, что перед конфликтом с сотрудниками ДПС у него был неприятный разговор. В итоге он был расстроен, его состояние повлияло на общение с представителями правоохранительных органов.